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Паровая швабра Garlyn PM-2000 купить с доставкой в Москве
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Паровая швабра Garlyn PM-2000

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Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 1
Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 2
Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 3
Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 4
Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 5
Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
  • Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 1
  • Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 2
  • Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 3
  • Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 4
  • Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 5
  • Паровая швабра GARLYN PM-2000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695662
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Паровые швабры
Размеры в упаковке, см
60х40х14
Вес, кг.
6.3

Описание товара Паровая швабра Garlyn PM-2000

Эффективное очищение различных поверхностей за счёт пара и вращения салфеток со скоростью до 250 об/мин. Быстрый нагрев воды, два режима работы, функция сухой уборки.

Отзывы о товаре Паровая швабра Garlyn PM-2000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Паровые швабры
Описание
Эффективное очищение различных поверхностей за счёт пара и вращения салфеток со скоростью до 250 об/мин. Быстрый нагрев воды, два режима работы, функция сухой уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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