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Мультиварка Garlyn MR-Duo 15 купить с доставкой в Москве
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Мультиварка Garlyn MR-Duo 15

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
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  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 10
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 11
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 12
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 13
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 14
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 15
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  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 17
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  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 19
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 20
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 21
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 22
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 23
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 24
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 25
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 26
  • Мультиварка GARLYN MR-Duo 15 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695656
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Мультиварка
Размеры в упаковке, см
54х47х33
Вес, кг.
10.5

Описание товара Мультиварка Garlyn MR-Duo 15

Полноценные обеды, вторые блюда или десерты благодаря двум вместительным чашам общим объёмом 9 литров. 15 автоматических программ, приготовление до 4 блюд одновременно, функции подогрева, отложенного старта и многое другое в одном устройстве.

Отзывы о товаре Мультиварка Garlyn MR-Duo 15




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Мультиварка
Описание
Полноценные обеды, вторые блюда или десерты благодаря двум вместительным чашам общим объёмом 9 литров. 15 автоматических программ, приготовление до 4 блюд одновременно, функции подогрева, отложенного старта и многое другое в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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