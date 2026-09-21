Блендер погружной беспроводной Garlyn HB-C
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной беспроводной Garlyn HB-C
Погружной беспроводной блендер Garlyn HB-C - портативное устройство, с помощью которого вы сможете приготовить большое количество коктейлей, смузи, детского питания и других любимых блюд на одном заряде, где бы вы не находились. Благодаря большому количеству насадок блендер относится к устройствам 3в1 и имеет следующие функции: блендирование, измельчение, взбивание. Десять режимов работы позволяют максимально адаптировать скорость для обработки продуктов разной плотности, а плавное изменение скорости без прерывания работы экономит время и делает использование удобным. В комплектацию входят 3 универсальные насадки. Насадка-блендер отвечает за детское и спортивное питание, всевозможные смузи и супы-пюре. Насадка-венчик аккуратно взбивает сливки и яйца, а измельчитель позволяет быстро молоть жилистое мясо, твердый сыр, орехи. Состояние аккумулятора всегда под вашим контролем, ведь уровень заряда в процентах и выбранный режим отображаются на ярком ЖК-дисплее. Блендер имеет разъем USB - вы можете зарядить его даже с помощью своей машины или ноутбука, поэтому девайс идеален для использования на даче и в туристических походах. Корпус блендера и S-образный нож изготовлен из долговечной нержавеющей стали, а само устройство оснащено фирменной защитой от перегрева и перегрузок M-Pro. Даже дети могут пользоваться блендером с насадкой-измельчителем без всяких рисков - девайс не начнет свою работу, если детали закрепить не до конца.
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