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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695048
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Описание товара Углошлифовальная машина DeWalt DCG418NT-XJ
Мощная угловая шлифовальная машина для работы удаленно от электросети. Сетчатый фильтр препятствует попаданию пыли в двигатель для продления срока службы инструмента. Компактная форма корпуса редуктора позволяет зачищать поверхность в труднодоступных местах. Легкая бесключевая смена оснастки. Мощный и высокопроизводительный электродвигатель. Новый электронный модуль с обновленными компонентами и программой повышенной мощности. Усовершенствованная обрезиненная рукоятка для большего комфорта во время работы. Защита от непреднамеренного пуска. В случае обесточивания и последующей подачи напряжения, инструмент не включится до тех пор, пока вы не разблокируете выключатель. Высокая производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла. Износостойкий бесщёточный двигатель.
Мощная угловая шлифовальная машина для работы удаленно от электросети. Сетчатый фильтр препятствует попаданию пыли в двигатель для продления срока службы инструмента. Компактная форма корпуса редуктора позволяет зачищать поверхность в труднодоступных местах. Легкая бесключевая смена оснастки. Мощный и высокопроизводительный электродвигатель. Новый электронный модуль с обновленными компонентами и программой повышенной мощности. Усовершенствованная обрезиненная рукоятка для большего комфорта во время работы. Защита от непреднамеренного пуска. В случае обесточивания и последующей подачи напряжения, инструмент не включится до тех пор, пока вы не разблокируете выключатель. Высокая производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла. Износостойкий бесщёточный двигатель.
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