Солнцезащитные очки мужские Fila SFI891V 779P (2SFI89155779P)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб.
В наличии
Код товара: 693879
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Загружаем...
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Загружаем...
6 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик, металл
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки мужские Fila SFI891V 779P (2SFI89155779P)
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик, металл
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Китай
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки мужские Fila SFI891V 779P (2SFI89155779P) - стоимость товара 6710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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