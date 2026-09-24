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Солнцезащитные очки мужские Fila SFI891V 779P (2SFI89155779P) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки мужские Fila SFI891V 779P (2SFI89155779P)

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Солнцезащитные очки мужские Fila SFI891V 779P (2SFI89155779P)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693879
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Солнцезащитные очки мужские Fila SFI891V 779P (2SFI89155779P)
6 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FILA
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик, металл
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки мужские Fila SFI891V 779P (2SFI89155779P)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки мужские Fila SFI891V 779P (2SFI89155779P)




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Характеристики
Бренд
FILA
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик, металл
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки мужские Fila SFI891V 779P (2SFI89155779P) - стоимость товара 6710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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