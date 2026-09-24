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Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR)

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Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR) - фото 1
Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR) - фото 2
Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR) - фото 3
Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR) - фото 1
  • Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR) - фото 2
  • Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR) - фото 3
  • Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR)
9 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HUGO
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер линз
59 мм
Размер заушника
125 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
RED
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR)

HUGO Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR)

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR)




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Характеристики
Бренд
HUGO
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер линз
59 мм
Размер заушника
125 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
RED
Страна производитель
Германия
Описание
HUGO Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR) - этот товар вы можете купить по цене 9360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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