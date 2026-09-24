Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб.
В наличии
Код товара: 694728
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер линз
59 мм
Размер заушника
125 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
RED
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR)
HUGO Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR)
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер линз
59 мм
Размер заушника
125 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
RED
Страна производитель
Германия
HUGO Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR)
Солнцезащитные очки мужские Hugo HG 1255/S Red (206045C9A59IR) - этот товар вы можете купить по цене 9360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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