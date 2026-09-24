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Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR)

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Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR) - фото 1
Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR) - фото 2
Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR) - фото 3
Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
  • Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR) - фото 1
  • Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR) - фото 2
  • Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR) - фото 3
  • Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 480 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694699
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR)
11 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hugo Boss
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
HVN
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hugo Boss
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
пластик
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
HVN
Страна производитель
Германия
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки мужские Hugo Boss 1508/S Havana (20597508652IR) - этот товар вы можете купить по цене 11480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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