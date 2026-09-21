Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный
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Характеристики
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
10
Диапазон измерений, промилле
0.00 ~ 2.5 ‰
Индикация
визуальная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693271
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
10
Диапазон измерений, промилле
0.00 ~ 2.5 ‰
Индикация
визуальная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
100
Описание товара Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный
Профессиональный алкотестер INSPECTOR AT1100 с высокой точностью измерений. Устройство предназначено как для корпоративного, так и для индивидуального использования. Устройство производит измерение уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи электрохимического сенсора премиум-класса, имеет датчик загрязнения, способно показывать результат в 4-х единицах измерений, контролировать внешние условия окружающий среды для получения достоверных данных, строить график последних тестов и хранить до 100 последних результатов.
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Бренд
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
10
Диапазон измерений, промилле
0.00 ~ 2.5 ‰
Индикация
визуальная
Страна производитель
Китай
Профессиональный алкотестер INSPECTOR AT1100 с высокой точностью измерений. Устройство предназначено как для корпоративного, так и для индивидуального использования. Устройство производит измерение уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи электрохимического сенсора премиум-класса, имеет датчик загрязнения, способно показывать результат в 4-х единицах измерений, контролировать внешние условия окружающий среды для получения достоверных данных, строить график последних тестов и хранить до 100 последних результатов.
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
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