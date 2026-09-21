Описание товара Парогенератор Philips GC7933/30 PerfectCare Compact Plus

Благодаря OptimalTEMP вы можете гладить все подряд — от джинсов до шелковых изделий — без изменения температуры. Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus превосходно скользит по любой ткани. Запатентованное 5-слойное покрытие с усовершенствованным титановым слоем обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и превосходные результаты глажения. Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках. Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, благодаря уникальной технологии ProVelocity парогенератор имеет высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах. Прозрачный резервуар объемом 1.5 литра обеспечивает до полутора часов непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент. Встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве. Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.