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Встраиваемая вытяжка Korting KHA 99750 GW купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая вытяжка Korting KHA 99750 GW

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Встраиваемая вытяжка Korting KHA 99750 GW - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHA 99750 GW - фото 2
Встраиваемая вытяжка Korting KHA 99750 GW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHA 99750 GW - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHA 99750 GW - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHA 99750 GW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692062
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
таймер
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
58
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
113.5x90x55 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, м
1.23х0.61х0.47
Вес, кг.
32

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHA 99750 GW

Ширина 90 см Вытяжка шириной 90 сантиметров - это идеальное решение для просторной кухни. Если вы любите устраивать кулинарные поединки на своей кухне, то 90 сантиметровая вытяжка создана для вас. Она способна справиться с любыми запахами, исходящими от приготовления пищи. Площадь воздухоприемного зонта данной вытяжки подойдет для варочных поверхностей 90, 75, 60,45 сантиметров и меньше. Низкий уровень шума Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Фронатальная панель из стекла Вытяжка, выполненная из стекла это особенная деталь кухонного интерьера, которая не только выполняет свои прямые функциональные обязанности, но и привносит в дизайн помещения особую эстетику, проявляющуюся в оригинальной форме и исходном материале высокого качества. Вытяжки из стекла очень удобны в очистке. Управление «Touch Control» Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления. LED освещение В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Таймер Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Индикация загрязнения фильтров Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ. Функция «Clean Air» Для обеспечения постоянной смены воздуха кухни активируют функцию «Clean Air». Для этого кнопку таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости, работать 10 минут и отключаться.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHA 99750 GW




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
таймер
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
58
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
113.5x90x55 см
Страна производитель
Турция
Описание
Ширина 90 см Вытяжка шириной 90 сантиметров - это идеальное решение для просторной кухни. Если вы любите устраивать кулинарные поединки на своей кухне, то 90 сантиметровая вытяжка создана для вас. Она способна справиться с любыми запахами, исходящими от приготовления пищи. Площадь воздухоприемного зонта данной вытяжки подойдет для варочных поверхностей 90, 75, 60,45 сантиметров и меньше. Низкий уровень шума Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Фронатальная панель из стекла Вытяжка, выполненная из стекла это особенная деталь кухонного интерьера, которая не только выполняет свои прямые функциональные обязанности, но и привносит в дизайн помещения особую эстетику, проявляющуюся в оригинальной форме и исходном материале высокого качества. Вытяжки из стекла очень удобны в очистке. Управление «Touch Control» Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления. LED освещение В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Таймер Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Индикация загрязнения фильтров Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ. Функция «Clean Air» Для обеспечения постоянной смены воздуха кухни активируют функцию «Clean Air». Для этого кнопку таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости, работать 10 минут и отключаться.
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