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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692004
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHC 9831 NGN
Купольная кухонная вытяжка Korting в стильном чёрном цвете не только подчёркивает современный интерьер, но и справится с любыми кухонными задачами. Мощность в 192 Вт и производительность 800 м? позволяют быстро очистить воздух даже на просторной кухне. Три скоростных режима легко выбрать с помощью удобного сенсорного управления — вы сами контролируете интенсивность работы устройства.
Уровень шума всего 54 дБ — вытяжка работает тихо и не отвлекает во время готовки. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а режимы отвода и циркуляции дают свободу выбора для разных типов кухонь. Металлический корпус гарантирует долгий срок службы, а встроенное освещение освежит рабочую зону.
Вытяжка весит 9,1 кг — это оптимальное соотношение надёжности и удобства монтажа. Диаметр воздуховода 120 и 150 мм — удобно интегрировать в любую вентиляционную систему. С длиной электрошнура 90 см подключение не доставит хлопот. Korting — идеальный помощник для ценителей чистого воздуха на кухне.
Купольная кухонная вытяжка Korting в стильном чёрном цвете не только подчёркивает современный интерьер, но и справится с любыми кухонными задачами. Мощность в 192 Вт и производительность 800 м? позволяют быстро очистить воздух даже на просторной кухне. Три скоростных режима легко выбрать с помощью удобного сенсорного управления — вы сами контролируете интенсивность работы устройства.
Уровень шума всего 54 дБ — вытяжка работает тихо и не отвлекает во время готовки. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а режимы отвода и циркуляции дают свободу выбора для разных типов кухонь. Металлический корпус гарантирует долгий срок службы, а встроенное освещение освежит рабочую зону.
Вытяжка весит 9,1 кг — это оптимальное соотношение надёжности и удобства монтажа. Диаметр воздуховода 120 и 150 мм — удобно интегрировать в любую вентиляционную систему. С длиной электрошнура 90 см подключение не доставит хлопот. Korting — идеальный помощник для ценителей чистого воздуха на кухне.
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