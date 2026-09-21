Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN
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Характеристики
Описание товара Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN
Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Островной монтаж. При данном типе монтажа вытяжки крепятся к потолку над варочной поверхностью. Данную вытяжку можно располагать над кухонным островом. Она будет не только незаменимым помощником в борьбе с запахами, но и стильным предметом интерьера. Управление «Touch Control». Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Пульт ДУ. Пульт позволит устанавливать необходимые параметры и режимы работы вытяжки, не вставая из-за обеденного стола.
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