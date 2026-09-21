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Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691967
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Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 631 CTRB
Газовая варочная поверхность Korting HG 631 обладает оригинальным и привлекательным внешним видом, что делает ее подходящей для большинства интерьеров. 4 конфорки, размещенные на ней, имеют разные размеры и разную мощность. Это позволит приготовить на такой плите практически любое блюдо. Самая большая конфорка оборудована вок-подставкой для соответствующей посуды, а на самой маленькой удобно размещать турку с кофе. Газовая варочная поверхность Korting HG 631 оснащена съемными чугунными решетками, которые обеспечивают устойчивость посуды. Они легко убираются для мытья варочной поверхности и так же легко моются. Включать конфорки и регулировать силу пламени в них позволяют удобные поворотные переключатели золотистого цвета. Они снабжены механизмом электроподжига, что предусматривает комфортную эксплуатацию варочной поверхности. Безопасной плиту делает наличие системы газ-контроля, которая отключает подачу газа в погасшую конфорку.
Газовая варочная поверхность Korting HG 631 обладает оригинальным и привлекательным внешним видом, что делает ее подходящей для большинства интерьеров. 4 конфорки, размещенные на ней, имеют разные размеры и разную мощность. Это позволит приготовить на такой плите практически любое блюдо. Самая большая конфорка оборудована вок-подставкой для соответствующей посуды, а на самой маленькой удобно размещать турку с кофе. Газовая варочная поверхность Korting HG 631 оснащена съемными чугунными решетками, которые обеспечивают устойчивость посуды. Они легко убираются для мытья варочной поверхности и так же легко моются. Включать конфорки и регулировать силу пламени в них позволяют удобные поворотные переключатели золотистого цвета. Они снабжены механизмом электроподжига, что предусматривает комфортную эксплуатацию варочной поверхности. Безопасной плиту делает наличие системы газ-контроля, которая отключает подачу газа в погасшую конфорку.
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