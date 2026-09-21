Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691952
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHI 9777 GW
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает стильный белый дизайн из металла и стекла с практичной функциональностью. Мощность 190 Вт и производительность до 800 м?/ч помогут быстро очистить воздух даже на просторной кухне. Три скорости позволяют подобрать нужный режим для разных ситуаций — от тихой поддержки до интенсивной работы. Сенсорное управление делает эксплуатацию особенно удобной: достаточно лёгкого прикосновения. Вытяжка работает и на отвод, и на циркуляцию, а наличие жирового и угольного фильтра гарантирует свежесть без запахов. Уровень шума всего 52 дБ позволяет поддерживать комфорт даже при работе на высоких оборотах. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает эффективный вывод воздуха. Встроенное освещение добавит уюта и сделает процесс готовки ещё приятнее. Вес 10,5 кг и полновстраиваемая конструкция легко впишутся в современный интерьер.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает стильный белый дизайн из металла и стекла с практичной функциональностью. Мощность 190 Вт и производительность до 800 м?/ч помогут быстро очистить воздух даже на просторной кухне. Три скорости позволяют подобрать нужный режим для разных ситуаций — от тихой поддержки до интенсивной работы. Сенсорное управление делает эксплуатацию особенно удобной: достаточно лёгкого прикосновения. Вытяжка работает и на отвод, и на циркуляцию, а наличие жирового и угольного фильтра гарантирует свежесть без запахов. Уровень шума всего 52 дБ позволяет поддерживать комфорт даже при работе на высоких оборотах. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает эффективный вывод воздуха. Встроенное освещение добавит уюта и сделает процесс готовки ещё приятнее. Вес 10,5 кг и полновстраиваемая конструкция легко впишутся в современный интерьер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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