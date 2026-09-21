Углошлифовальная машина бесщеточная BEWS18-125BLLI-502C 4935464417 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%45 580 руб. 53 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691546
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
40
Длина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х41х19
Вес, кг.
8.2
Описание товара Углошлифовальная машина бесщеточная BEWS18-125BLLI-502C 4935464417 AEG
Бесщеточная угловая шлифмашина AEG BEWS 18-125BL LI-502C 4935464417 применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
40
Длина, см
55
Страна производитель
Китай
Бесщеточная угловая шлифмашина AEG BEWS 18-125BL LI-502C 4935464417 применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина бесщеточная BEWS18-125BLLI-502C 4935464417 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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