Станок распиловочный Ryobi со станиной RTS1800ES-G 5133002023
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок распиловочный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691488
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Станок распиловочный
Высота стола, мм
470
Длина рабочего стола, мм
560
Цвет
черный, жёлтый
Ширина рабочего стола, мм
710
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х67х47
Вес, кг.
29
Описание товара Станок распиловочный Ryobi со станиной RTS1800ES-G 5133002023
Распиловочный станок со станиной Ryobi RTS1800ES-G 5133002023 популярен в деревообрабатывающей промышленности, в мебельном производстве, а также в частных столярно-слесарных мастерских. Агрегат отличается высокой прочностью и износостойкостью. Алюминиевая рабочая поверхность отличается ровностью и гладкостью - это обеспечивает плавный ход деревянной заготовки во время её обработки. В качестве режущего элемента в данном станке используется пильный диск типа ТСТ с 48 зубьями. Благодаря складной опоре станок удобно хранить и транспортировать.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ryobi
Тип товара
Станок распиловочный
Высота стола, мм
470
Длина рабочего стола, мм
560
Цвет
черный, жёлтый
Ширина рабочего стола, мм
710
Страна производитель
Китай
Распиловочный станок со станиной Ryobi RTS1800ES-G 5133002023 популярен в деревообрабатывающей промышленности, в мебельном производстве, а также в частных столярно-слесарных мастерских. Агрегат отличается высокой прочностью и износостойкостью. Алюминиевая рабочая поверхность отличается ровностью и гладкостью - это обеспечивает плавный ход деревянной заготовки во время её обработки. В качестве режущего элемента в данном станке используется пильный диск типа ТСТ с 48 зубьями. Благодаря складной опоре станок удобно хранить и транспортировать.
Станок распиловочный Ryobi со станиной RTS1800ES-G 5133002023 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Станок распиловочный Ryobi со станиной RTS1800ES-G 5133002023