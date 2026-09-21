Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронный унитаз-биде
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%79 990 руб. 124 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691466
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электронный унитаз-биде
Цвет
белый
Ширина, см
40
Длина, см
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х54х40
Вес, кг.
42.5
Описание товара Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм)
Электронный унитаз-биде Timo TE-721 — это премиальное сантехническое устройство «умного» дома, сочетающее в себе функции классического унитаза и автоматического биде с электронным управлением. Модель имеет напольную/приставную конструкцию, овальную форму и горизонтальный выпуск (в стену).
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Теги товара: Белый
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Бренд
Тип товара
Электронный унитаз-биде
Цвет
белый
Ширина, см
40
Длина, см
69
Страна производитель
Китай
Электронный унитаз-биде Timo TE-721 — это премиальное сантехническое устройство «умного» дома, сочетающее в себе функции классического унитаза и автоматического биде с электронным управлением. Модель имеет напольную/приставную конструкцию, овальную форму и горизонтальный выпуск (в стену).
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
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