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Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1) купить с доставкой в Москве
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Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1)

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Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1) - фото 1
Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1) - фото 2
Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1) - фото 3
Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штора для ванной
  • Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1) - фото 1
  • Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1) - фото 2
  • Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1) - фото 3
  • Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691447
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Штора для ванной
Высота, см
200
Длина, м
180
Комплектация
штора, кольца, упаковка
Материал
полиэтилен
Габариты (ВxГxШ), мм
2000х1800х1800
Габаритные размеры), см
200х180х180
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х26
Вес, г.
430

Описание товара Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1)

Белая полупрозрачная шторка в ванную с геометрическим 3D принтом, отлично подойдет в интерьер современных минималистичных ванных комнат, современная классика. Водонепроницаемые шторы для ванной комнаты широко применяются для обустройства санаториев, бань, саун, массажных кабинетов, салонов красоты. Шторка для ванной – это бюджетный вариант для монтажа летнего душа на даче. Ширма для ванной комнаты красиво зонирует помещение, делает его гармоничным и уютным. Шторка в ванную по доступной стоимости станет бюджетным вариантом достойного оформления помещения.

Отзывы о товаре Штора для ванной Haiba 3D (HB75101-1)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Штора для ванной
Высота, см
200
Длина, м
180
Комплектация
штора, кольца, упаковка
Материал
полиэтилен
Габариты (ВxГxШ), мм
2000х1800х1800
Габаритные размеры), см
200х180х180
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
180
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Белая полупрозрачная шторка в ванную с геометрическим 3D принтом, отлично подойдет в интерьер современных минималистичных ванных комнат, современная классика. Водонепроницаемые шторы для ванной комнаты широко применяются для обустройства санаториев, бань, саун, массажных кабинетов, салонов красоты. Шторка для ванной – это бюджетный вариант для монтажа летнего душа на даче. Ширма для ванной комнаты красиво зонирует помещение, делает его гармоничным и уютным. Шторка в ванную по доступной стоимости станет бюджетным вариантом достойного оформления помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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