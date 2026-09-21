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Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419) купить с доставкой в Москве
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Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419)

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Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419) - фото 1
Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419) - фото 2
Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419) - фото 3
Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Основной материал
МДФ
  • Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419) - фото 1
  • Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419) - фото 2
  • Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419) - фото 3
  • Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691441
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
31.3
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Габаритные размеры), см
131x31,3x35
Страна производства
Россия
Основной материал
МДФ
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
две встроенные полки
Высота, см
131
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.33х0.37х0.33
Вес, кг.
25.5

Описание товара Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419)

шкаф-колонна выполнен в ультрасовременном дизайне, скруглённые углы, древесная текстура фасада, врезная ручка – придают шкафу необычный и незабываемый внешний вид.

Отзывы о товаре Шкаф-колонна Runo Тоскана светлое дерево (00-00001419)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
31.3
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Габаритные размеры), см
131x31,3x35
Страна производства
Россия
Основной материал
МДФ
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
две встроенные полки
Высота, см
131
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
шкаф-колонна выполнен в ультрасовременном дизайне, скруглённые углы, древесная текстура фасада, врезная ручка – придают шкафу необычный и незабываемый внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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