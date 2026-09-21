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Умывальник Runo мебельный 60 треугольный TERZO (00-00001360) купить с доставкой в Москве
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Умывальник Runo мебельный 60 треугольный TERZO (00-00001360)

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Умывальник Runo мебельный 60 треугольный TERZO (00-00001360) - фото 1
Умывальник Runo мебельный 60 треугольный TERZO (00-00001360) - фото 2
Умывальник Runo мебельный 60 треугольный TERZO (00-00001360) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умывальник
  • Умывальник Runo мебельный 60 треугольный TERZO (00-00001360) - фото 1
  • Умывальник Runo мебельный 60 треугольный TERZO (00-00001360) - фото 2
  • Умывальник Runo мебельный 60 треугольный TERZO (00-00001360) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691380
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Умывальник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х42х16
Вес, кг.
10.2

Описание товара Умывальник Runo мебельный 60 треугольный TERZO (00-00001360)

Умывальник на столешницу «TERZO 60» (59х39см) - идеальное решение для стильного интерьера ванной, создан для минималистичных интерьеров и подойдёт для санузлов в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Асимметричная раковина, которую можно установить любой стороной, дизайнерское решение для нестандартных интерьеров, усиливает идею лаконичности в дизайне, устанавливается на столешницу, накладным методом. При установке которой, требуются минимальные усилия для монтажа.

Отзывы о товаре Умывальник Runo мебельный 60 треугольный TERZO (00-00001360)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Умывальник
Страна производитель
Китай
Описание
Умывальник на столешницу «TERZO 60» (59х39см) - идеальное решение для стильного интерьера ванной, создан для минималистичных интерьеров и подойдёт для санузлов в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Асимметричная раковина, которую можно установить любой стороной, дизайнерское решение для нестандартных интерьеров, усиливает идею лаконичности в дизайне, устанавливается на столешницу, накладным методом. При установке которой, требуются минимальные усилия для монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умывальник Runo мебельный 60 треугольный TERZO (00-00001360) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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