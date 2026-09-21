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Сифон для раковины Haiba хром (HB80) купить с доставкой в Москве
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Сифон для раковины Haiba хром (HB80)

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Сифон для раковины Haiba хром (HB80) - фото 1
Сифон для раковины Haiba хром (HB80) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сифон для раковины
Цвет
хром
Комплектация
сифон, документация, упаковка
  • Сифон для раковины Haiba хром (HB80) - фото 1
  • Сифон для раковины Haiba хром (HB80) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691303
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Сифон для раковины
Высота, см
33
Длина, м
2
Габаритные размеры), см
33x2x5.8
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
сифон, документация, упаковка
Материал
металл
Габариты (ВxГxШ), мм
330x20x58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х38х34
Вес, г.
670

Описание товара Сифон для раковины Haiba хром (HB80)

Сифон HB80 металл без выпуска Haiba - это высококачественный продукт, который станет незаменимым элементом вашей ванной комнаты. Сифон изготовлен из металла, что обеспечивает его прочность и долговечность. Хромированное покрытие придает изделию стильный и современный вид, который будет гармонично сочетаться с любым интерьером.

Отзывы о товаре Сифон для раковины Haiba хром (HB80)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Сифон для раковины
Высота, см
33
Длина, м
2
Габаритные размеры), см
33x2x5.8
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
сифон, документация, упаковка
Материал
металл
Габариты (ВxГxШ), мм
330x20x58
Страна производитель
Китай
Описание
Сифон HB80 металл без выпуска Haiba - это высококачественный продукт, который станет незаменимым элементом вашей ванной комнаты. Сифон изготовлен из металла, что обеспечивает его прочность и долговечность. Хромированное покрытие придает изделию стильный и современный вид, который будет гармонично сочетаться с любым интерьером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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