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Донный клапан Haiba белый (HB64-8) купить с доставкой в Москве
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Донный клапан Haiba белый (HB64-8)

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Донный клапан Haiba белый (HB64-8) - фото 1
Донный клапан Haiba белый (HB64-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Донный клапан
Цвет
серебро
Комплектация
донный клапан, упаковка
  • Донный клапан Haiba белый (HB64-8) - фото 1
  • Донный клапан Haiba белый (HB64-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690701
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Донный клапан
Высота, см
7.8
Длина, м
6.3
Габаритные размеры), см
7.8x6.3x6.3
Страна производства
Германия
Цвет
серебро
Комплектация
донный клапан, упаковка
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
78x63x63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х18
Вес, г.
380

Описание товара Донный клапан Haiba белый (HB64-8)

Донный клапан Haiba белый (HB64-8) - Силиконовые прокладки обеспечивают плотное прилегание донного клапана к посадочному месту раковины

Отзывы о товаре Донный клапан Haiba белый (HB64-8)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Донный клапан
Высота, см
7.8
Длина, м
6.3
Габаритные размеры), см
7.8x6.3x6.3
Страна производства
Германия
Цвет
серебро
Комплектация
донный клапан, упаковка
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
78x63x63
Страна производитель
Китай
Описание
Донный клапан Haiba белый (HB64-8) - Силиконовые прокладки обеспечивают плотное прилегание донного клапана к посадочному месту раковины
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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