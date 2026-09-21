Пароварка Kitfort КТ-6830
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690448
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пароварки
Материал корпуса
пластик
Максимальная потребляемая мощность
800
Объём резервуара для воды
1.2
Объем паровых корзин
0
Материал паровых корзин
пластик
Цвет
белый
Тип управления
механическое
Количество ярусов
3
Индикация включения
Да
Индикатор уровня воды
нет
Долив воды во время приготовления
нет
Звуковой сигнал
Да
Съемные решетки
Да
Чаша для риса
нет
Углубления для варки яиц
Да
Таймер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х28
Вес, кг.
3.4
Описание товара Пароварка Kitfort КТ-6830
Пароварка КТ-6830 приготовит вам вкусные и питательные блюда, сохранив все полезные витамины и микроэлементы, содержащиеся в продуктах. Продукты, приготовленные в пароварке, получаются нежными, мягкими и сочными. С помощью регулятора можно установить таймер работы прибора до 60 минут. По истечении времени таймера прибор автоматически отключается. Пароварка оснащена тремя паровыми отсеками, что позволит приготовить обед из нескольких блюд сразу. В пароварке можно легко готовить мясо, рыбу и овощи.
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Бренд
Тип товара
Пароварки
Материал корпуса
пластик
Максимальная потребляемая мощность
800
Объём резервуара для воды
1.2
Объем паровых корзин
0
Материал паровых корзин
пластик
Цвет
белый
Тип управления
механическое
Количество ярусов
3
Индикация включения
Да
Индикатор уровня воды
нет
Развернуть
Долив воды во время приготовления
нет
Звуковой сигнал
Да
Съемные решетки
Да
Чаша для риса
нет
Углубления для варки яиц
Да
Таймер
да
Страна производитель
Китай
Пароварка КТ-6830 приготовит вам вкусные и питательные блюда, сохранив все полезные витамины и микроэлементы, содержащиеся в продуктах. Продукты, приготовленные в пароварке, получаются нежными, мягкими и сочными. С помощью регулятора можно установить таймер работы прибора до 60 минут. По истечении времени таймера прибор автоматически отключается. Пароварка оснащена тремя паровыми отсеками, что позволит приготовить обед из нескольких блюд сразу. В пароварке можно легко готовить мясо, рыбу и овощи.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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