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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 купить с доставкой в Москве
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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466

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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 1
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 2
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 3
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 4
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 5
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 6
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 7
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 8
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 9
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 10
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Объём резервуара для воды
1400
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 1
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 2
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 3
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 4
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 5
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 6
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 7
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 8
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 9
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 10
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690314
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Объём резервуара для воды
1400
Особенности
индикатор включения, индикатор уровня воды, индикация работы, съемный лоток для сбора капель
Максимальное давление
19
Размеры в упаковке, см
37х32х16
Вес, г.
833

Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466

Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso Original и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Она прекрасно совмещает в себе все преимущества каждого типа кофеварок и готовит под давлением 19 бар.

Отзывы о товаре Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Объём резервуара для воды
1400
Особенности
индикатор включения, индикатор уровня воды, индикация работы, съемный лоток для сбора капель
Максимальное давление
19
Описание
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7466 - Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso Original и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Она прекрасно совмещает в себе все преимущества каждого типа кофеварок и готовит под давлением 19 бар.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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