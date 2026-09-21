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Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) купить с доставкой в Москве
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Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010)

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Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 1
Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 2
Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
  • Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 1
  • Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 2
  • Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690054
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
30
Покрытие фасада
пленка пвх
Габаритные размеры), см
75x30x30
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
две встроенные полки
Высота, см
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х33х33
Вес, кг.
12

Описание товара Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010)

навесной угловой шкаф с одним распашным зеркальным фасадом.

Отзывы о товаре Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
30
Покрытие фасада
пленка пвх
Габаритные размеры), см
75x30x30
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
две встроенные полки
Высота, см
75
Страна производитель
Китай
Описание
навесной угловой шкаф с одним распашным зеркальным фасадом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф навесной Runo угловой Кредо 30 (00000000010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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