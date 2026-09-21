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Сушилка Savol для рук 2000Вт (S-CF8642-1) купить с доставкой в Москве
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Сушилка Savol для рук 2000Вт (S-CF8642-1)

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Сушилка Savol для рук 2000Вт (S-CF8642-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689983
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Сушилка для рук
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
325х295х171
Размеры в упаковке, см
36х34х21
Вес, кг.
3.7

Описание товара Сушилка Savol для рук 2000Вт (S-CF8642-1)

Сушилка Savol для рук 2000Вт (S-CF8642-1)

Отзывы о товаре Сушилка Savol для рук 2000Вт (S-CF8642-1)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Сушилка для рук
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
325х295х171
Описание
Сушилка Savol для рук 2000Вт (S-CF8642-1)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка Savol для рук 2000Вт (S-CF8642-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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