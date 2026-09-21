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Сифон Savol для раковины черный (S-LSQ01H) купить с доставкой в Москве
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Сифон Savol для раковины черный (S-LSQ01H)

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Сифон Savol для раковины черный (S-LSQ01H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сифон для раковины
Цвет
черный
Комплектация
сифон для раковины, документация
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689864
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Сифон для раковины
Высота, см
31.4
Длина, м
31.4
Габаритные размеры), см
31.4x3.2x3.2
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Комплектация
сифон для раковины, документация
Материал
Латунь
Габариты (ВxГxШ), мм
314x32x.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х7
Вес, г.
710

Описание товара Сифон Savol для раковины черный (S-LSQ01H)

Сифон Savol для раковины в черном исполнении (S-LSQ01H) отличается стильным дизайном и надежностью. Изготовлен из высококачественных материалов бренда Savol, он обеспечивает эффективную работу системы водоотвода. Этот сифон прекрасно подходит для использования в ванной комнате или кухне, добавляя элегантности интерьеру. Стильный и функциональный выбор для вашей раковины.

Отзывы о товаре Сифон Savol для раковины черный (S-LSQ01H)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Сифон для раковины
Высота, см
31.4
Длина, м
31.4
Габаритные размеры), см
31.4x3.2x3.2
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Комплектация
сифон для раковины, документация
Материал
Латунь
Габариты (ВxГxШ), мм
314x32x.2
Страна производитель
Китай
Описание
Сифон Savol для раковины в черном исполнении (S-LSQ01H) отличается стильным дизайном и надежностью. Изготовлен из высококачественных материалов бренда Savol, он обеспечивает эффективную работу системы водоотвода. Этот сифон прекрасно подходит для использования в ванной комнате или кухне, добавляя элегантности интерьеру. Стильный и функциональный выбор для вашей раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сифон Savol для раковины черный (S-LSQ01H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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