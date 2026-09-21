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Поручень Savol (S-10030C) бронзовый 30 см купить с доставкой в Москве
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Поручень Savol (S-10030C) бронзовый 30 см

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Поручень Savol (S-10030C) бронзовый 30 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поручень для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689782
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Поручень для ванной
Высота, см
8.5
Длина, м
32.8
Комплектация
поручень, саморезы, дюбели
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
85х328х85
Габаритные размеры), см
8.5х32.8х8.5
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х20
Вес, г.
290

Описание товара Поручень Savol (S-10030C) бронзовый 30 см

Настенный поручень для ванной, выполненный из нержавеющей стали и имеющий длину 30 сантиметров. Поручень для ванны имеет округлую форму и гладкую глянцевую поверхность, которая не только эстетически привлекательна, но и обеспечивает безопасность при использовании. Поручень для туалета Savol оснащен держателем-ручкой, который позволяет удобно держаться во время купания и предотвращает скольжение. Этот поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену.

Отзывы о товаре Поручень Savol (S-10030C) бронзовый 30 см




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Поручень для ванной
Высота, см
8.5
Длина, м
32.8
Комплектация
поручень, саморезы, дюбели
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
85х328х85
Габаритные размеры), см
8.5х32.8х8.5
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
8.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный поручень для ванной, выполненный из нержавеющей стали и имеющий длину 30 сантиметров. Поручень для ванны имеет округлую форму и гладкую глянцевую поверхность, которая не только эстетически привлекательна, но и обеспечивает безопасность при использовании. Поручень для туалета Savol оснащен держателем-ручкой, который позволяет удобно держаться во время купания и предотвращает скольжение. Этот поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поручень Savol (S-10030C) бронзовый 30 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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