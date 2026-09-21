Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поручень для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689779
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
поручень, 2 пластины для крепления для стен, 4 шурупа, 4 дюбеля, шестригранный ключ, фирменная упаковка
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
85х450х85
Габаритные размеры), см
8.5х45х8.5
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х20
Вес, г.
370
Описание товара Поручень Savol (S-010045) 45 см
ПорученьSavol (S-010045) 45 см – это изысканное и практичное решение для ванной комнаты, предлагаемое брендом Savol. Этот элегантный хромированный аксессуар, изготовленный из высокопрочной нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену. Аксессуар крепится на шурупы, что обеспечивает надежное крепление к стене. Кроме того, поручни для ванной предназначены для людей с ограниченными возможностями, для инвалидов, детей, беременных женщин и пожилых людей, что делает его идеальным выбором для любой ванной комнаты.
поручень, 2 пластины для крепления для стен, 4 шурупа, 4 дюбеля, шестригранный ключ, фирменная упаковка
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
85х450х85
Габаритные размеры), см
8.5х45х8.5
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
8.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
ПорученьSavol (S-010045) 45 см – это изысканное и практичное решение для ванной комнаты, предлагаемое брендом Savol. Этот элегантный хромированный аксессуар, изготовленный из высокопрочной нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену. Аксессуар крепится на шурупы, что обеспечивает надежное крепление к стене. Кроме того, поручни для ванной предназначены для людей с ограниченными возможностями, для инвалидов, детей, беременных женщин и пожилых людей, что делает его идеальным выбором для любой ванной комнаты.
Поручень Savol (S-010045) 45 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Поручень Savol (S-010045) 45 см