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Поручень Savol (S-010030) 30 см купить с доставкой в Москве
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Поручень Savol (S-010030) 30 см

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Поручень Savol (S-010030) 30 см - фото 1
Поручень Savol (S-010030) 30 см - фото 2
Поручень Savol (S-010030) 30 см - фото 3
Поручень Savol (S-010030) 30 см - фото 4
Поручень Savol (S-010030) 30 см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поручень для ванной
  • Поручень Savol (S-010030) 30 см - фото 1
  • Поручень Savol (S-010030) 30 см - фото 2
  • Поручень Savol (S-010030) 30 см - фото 3
  • Поручень Savol (S-010030) 30 см - фото 4
  • Поручень Savol (S-010030) 30 см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689776
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Поручень для ванной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х20
Вес, г.
290

Описание товара Поручень Savol (S-010030) 30 см

Поручень 30 см хром Savol (S-010030) – это изысканное и практичное решение для ванной комнаты, предлагаемое брендом Savol. Этот элегантный хромированный аксессуар, изготовленный из высокопрочной нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену. Аксессуар крепится на шурупы, что обеспечивает надежное крепление к стене. Кроме того, поручни для ванной предназначены для людей с ограниченными возможностями, для инвалидов, детей, беременных женщин и пожилых людей, что делает его идеальным выбором для любой ванной комнаты.

Отзывы о товаре Поручень Savol (S-010030) 30 см




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Поручень для ванной
Страна производитель
Китай
Описание
Поручень 30 см хром Savol (S-010030) – это изысканное и практичное решение для ванной комнаты, предлагаемое брендом Savol. Этот элегантный хромированный аксессуар, изготовленный из высокопрочной нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену. Аксессуар крепится на шурупы, что обеспечивает надежное крепление к стене. Кроме того, поручни для ванной предназначены для людей с ограниченными возможностями, для инвалидов, детей, беременных женщин и пожилых людей, что делает его идеальным выбором для любой ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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