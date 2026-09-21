Поручень Savol (S-010025) 25 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поручень для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689775
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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Поручень для ванной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х20
Вес, г.
250
Описание товара Поручень Savol (S-010025) 25 см
Создайте ванную комнату, излучающую безопасность и стиль с помощью поручня S-010025 от Savol. Этот элегантный хромированный аксессуар, изготовленный из высокопрочной нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену. Аксессуар крепится на шурупы, что обеспечивает надежное крепление к стене.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Savol
Тип товара
Поручень для ванной
Страна производитель
Китай
Создайте ванную комнату, излучающую безопасность и стиль с помощью поручня S-010025 от Savol. Этот элегантный хромированный аксессуар, изготовленный из высокопрочной нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. Поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену. Аксессуар крепится на шурупы, что обеспечивает надежное крепление к стене.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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