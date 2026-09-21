Top.Mail.Ru
Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689735
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
843х245х245
Размеры в упаковке, см
86х28х11
Вес, кг.
6.18

Описание товара Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB)

Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB)

Отзывы о товаре Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
843х245х245
Описание
Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580HB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...