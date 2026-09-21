Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689733
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
843х245х245
Размеры в упаковке, см
86х28х11
Вес, кг.
6.18
Описание товара Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580B)
Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580B)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 390 руб.2848 руб. в СплитЕршик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром
-
В наличииЦена 11 390 руб. 12 330 руб.2848 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный
-
В наличииЦена 12 390 руб.3098 руб. в СплитДозатор Timo Saona черное золото (13339/18)
-
В наличииЦена 12 590 руб. 13 590 руб.3148 руб. в СплитСифон для раковины Option 210800000 хром
-
В наличииЦена 12 890 руб.3223 руб. в СплитТройная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Gem A9032722 черный
-
В наличииЦена 13 390 руб.3348 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитКрючок AM.PM Serenity A4035900 хром
-
В наличииЦена 14 990 руб. 16 200 руб.3748 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A...
-
В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32600 хром
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитСтакан для зубных щеток AM.PM Sensation A3031300 хром
-
В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A326...
-
В наличииЦена 18 290 руб. 19 710 руб.4573 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с коробкой AM.PM Inspire 2.0 A50A...
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
843х245х245
Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580B)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Напольная стойка Savol 3 в 1 (S-0Y580B)