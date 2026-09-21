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Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037)

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Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689338
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
24
Длина, м
55
Ориентация
левая
Габаритные размеры), см
75х24х55
Страна производства
Россия
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750х240х550
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х58х27
Вес, кг.
17

Описание товара Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037)

Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037)

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
24
Длина, м
55
Ориентация
левая
Габаритные размеры), см
75х24х55
Страна производства
Россия
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750х240х550
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркальный шкаф Runo левый Николь 55 (00000000037) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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