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Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M551) купить с доставкой в Москве
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Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M551)

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Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M551) - фото 1
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M551) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
Основной материал
латунь
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M551) - фото 1
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M551) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689302
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
12.5
Длина, м
20.05
Дополнительный материал
стекло
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
латунь
Высота, см
39.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х26х13
Вес, кг.
2.3

Описание товара Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M551)

Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M551)

Отзывы о товаре Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M551)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
12.5
Длина, м
20.05
Дополнительный материал
стекло
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
латунь
Высота, см
39.1
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M551)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M551) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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