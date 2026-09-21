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Душевая стойка Fmark (FM2407C) купить с доставкой в Москве
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Душевая стойка Fmark (FM2407C)

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Душевая стойка Fmark (FM2407C) - фото 1
Душевая стойка Fmark (FM2407C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
  • Душевая стойка Fmark (FM2407C) - фото 1
  • Душевая стойка Fmark (FM2407C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689209
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая система
Размеры в упаковке, см
70х42х9
Вес, кг.
2.6

Описание товара Душевая стойка Fmark (FM2407C)

Душевая стойка Fmark (FM2407C). Комплектация: Душевая система, инструкция.



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Отзывы о товаре Душевая стойка Fmark (FM2407C)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая система
Описание
Душевая стойка Fmark (FM2407C). Комплектация: Душевая система, инструкция.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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