Гигиенический набор Savol SK-PQT08
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический набор
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689186
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
120
Длина, м
6.2
Механизм
керамический картридж
Габариты (ВxГxШ), мм
143х25х63
Габаритные размеры), см
14.3х2.5х6.3
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
держатель лейки, лейка, шланг
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
6.3
Высота, см
14.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
650
Описание товара Гигиенический набор Savol SK-PQT08
Обогатите свой ритуал ухода за собой с нашим набором для гигиенической душа «Савол Premium» и наслаждайтесь высочайшим качеством и комфортом каждый день. Лейка для биде Savol имеет универсальный современный дизайн, проста в использовании и подключении. Отлично ложиться в руку. Рычаг имеет плавное нажатие. Комплектуется, шлангом длиной 120см, лейкой и настенным держателем.
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Бренд
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
120
Длина, м
6.2
Механизм
керамический картридж
Габариты (ВxГxШ), мм
143х25х63
Габаритные размеры), см
14.3х2.5х6.3
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
держатель лейки, лейка, шланг
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Развернуть
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
6.3
Высота, см
14.3
Страна производитель
Китай
Обогатите свой ритуал ухода за собой с нашим набором для гигиенической душа «Савол Premium» и наслаждайтесь высочайшим качеством и комфортом каждый день. Лейка для биде Savol имеет универсальный современный дизайн, проста в использовании и подключении. Отлично ложиться в руку. Рычаг имеет плавное нажатие. Комплектуется, шлангом длиной 120см, лейкой и настенным держателем.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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