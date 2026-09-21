Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Цвет
красный
Комплектация
насос, сетевой кабель, комплект соединительных фитингов, уплотнительные кольца, паспорт, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689106
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос
Высота, см
12.5
Длина, м
14
Габаритные размеры), см
12.5x14x20
Страна производства
Китай
Цвет
красный
Комплектация
насос, сетевой кабель, комплект соединительных фитингов, уплотнительные кольца, паспорт, упаковка
Материал
чугун
Габариты (ВxГxШ), мм
125x140x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х13
Вес, кг.
2.65
Описание товара Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254)
Циркуляционный насос Профсан ПСМ ProfSan 25/4 CP-254 предназначен для систем отопления и кондиционирования. Конструкция насоса с мокрым ротором не требует обслуживания в течении длительного периода эксплуатации. Три ступени регулировки мощности, низкий уровень шума, простой в монтаже и надёжный в эксплуатации.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Насос
Высота, см
12.5
Длина, м
14
Габаритные размеры), см
12.5x14x20
Страна производства
Китай
Цвет
красный
Комплектация
насос, сетевой кабель, комплект соединительных фитингов, уплотнительные кольца, паспорт, упаковка
Материал
чугун
Габариты (ВxГxШ), мм
125x140x200
Страна производитель
Китай
Циркуляционный насос Профсан ПСМ ProfSan 25/4 CP-254 предназначен для систем отопления и кондиционирования. Конструкция насоса с мокрым ротором не требует обслуживания в течении длительного периода эксплуатации. Три ступени регулировки мощности, низкий уровень шума, простой в монтаже и надёжный в эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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