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Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) купить с доставкой в Москве
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Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254)

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Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 1
Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 2
Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 3
Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 4
Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 5
Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 6
Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 7
Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 8
Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 9
Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Цвет
красный
Комплектация
насос, сетевой кабель, комплект соединительных фитингов, уплотнительные кольца, паспорт, упаковка
  • Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 1
  • Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 2
  • Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 3
  • Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 4
  • Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 5
  • Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 6
  • Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 7
  • Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 8
  • Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 9
  • Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689106
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Характеристики

Бренд
ProfSan
Тип товара
Насос
Высота, см
12.5
Длина, м
14
Габаритные размеры), см
12.5x14x20
Страна производства
Китай
Цвет
красный
Комплектация
насос, сетевой кабель, комплект соединительных фитингов, уплотнительные кольца, паспорт, упаковка
Материал
чугун
Габариты (ВxГxШ), мм
125x140x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х13
Вес, кг.
2.65

Описание товара Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254)

Циркуляционный насос Профсан ПСМ ProfSan 25/4 CP-254 предназначен для систем отопления и кондиционирования. Конструкция насоса с мокрым ротором не требует обслуживания в течении длительного периода эксплуатации. Три ступени регулировки мощности, низкий уровень шума, простой в монтаже и надёжный в эксплуатации.

Отзывы о товаре Насос циркуляционный ProfSan 25/4 (CP-254)




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Характеристики
Бренд
ProfSan
Тип товара
Насос
Высота, см
12.5
Длина, м
14
Габаритные размеры), см
12.5x14x20
Страна производства
Китай
Цвет
красный
Комплектация
насос, сетевой кабель, комплект соединительных фитингов, уплотнительные кольца, паспорт, упаковка
Материал
чугун
Габариты (ВxГxШ), мм
125x140x200
Страна производитель
Китай
Описание
Циркуляционный насос Профсан ПСМ ProfSan 25/4 CP-254 предназначен для систем отопления и кондиционирования. Конструкция насоса с мокрым ротором не требует обслуживания в течении длительного периода эксплуатации. Три ступени регулировки мощности, низкий уровень шума, простой в монтаже и надёжный в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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