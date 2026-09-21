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Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X купить с доставкой в Москве
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Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X

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Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 4
Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 5
Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 6
Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 7
Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 8
Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вытяжка
  • Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 1
  • Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 2
  • Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 3
  • Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 4
  • Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 5
  • Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 6
  • Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 7
  • Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 8
  • Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689051
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Размеры в упаковке, см
92х54х52
Вес, кг.
15

Описание товара Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X

Вытяжка кухонная купольная Kuppersberg WL-MOTUBA X — это мощная и эффективная модель, которая быстро нейтрализует дым, гарь и неприятные ароматы даже на просторной кухне.

Отзывы о товаре Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Описание
Вытяжка кухонная купольная Kuppersberg WL-MOTUBA X — это мощная и эффективная модель, которая быстро нейтрализует дым, гарь и неприятные ароматы даже на просторной кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжка Kuppersberg WL-MOTUBA X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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