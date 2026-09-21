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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 WHITE купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 WHITE

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 WHITE - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 WHITE - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 WHITE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1000
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 WHITE - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 WHITE - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 WHITE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688969
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1000
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
75х35х34
Вес, кг.
10.75

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 WHITE

Кухонная вытяжка Kuppersberg легко справится даже с интенсивной готовкой — производительность 1000 м? в час позволит моментально избавляться от запахов и пара на большой кухне. Пять скоростей дают полный контроль над работой устройства: от мягкого проветривания до максимальной тяги. Металлический корпус в стильном белом цвете добавит свежести интерьеру, а встроенная конструкция гармонично впишется в любой кухонный гарнитур, не перегружая пространство. Сенсорное управление обеспечивает современный комфорт — никаких лишних усилий или рычагов. Фильтр эффективно задерживает жир, а два варианта диаметра воздуховода (120 и 150 мм) позволяют гибко спланировать монтаж. Благодаря низкому уровню шума — всего 43 дБ — вытяжка работает практически бесшумно, не мешая домашней атмосфере. Встроенное освещение обеспечит отличную видимость на кухне в любое время дня.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 WHITE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1000
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Страна производитель
Турция
Описание
Кухонная вытяжка Kuppersberg легко справится даже с интенсивной готовкой — производительность 1000 м? в час позволит моментально избавляться от запахов и пара на большой кухне. Пять скоростей дают полный контроль над работой устройства: от мягкого проветривания до максимальной тяги. Металлический корпус в стильном белом цвете добавит свежести интерьеру, а встроенная конструкция гармонично впишется в любой кухонный гарнитур, не перегружая пространство. Сенсорное управление обеспечивает современный комфорт — никаких лишних усилий или рычагов. Фильтр эффективно задерживает жир, а два варианта диаметра воздуховода (120 и 150 мм) позволяют гибко спланировать монтаж. Благодаря низкому уровню шума — всего 43 дБ — вытяжка работает практически бесшумно, не мешая домашней атмосфере. Встроенное освещение обеспечит отличную видимость на кухне в любое время дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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