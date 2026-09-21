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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Количество скоростей
4
Производительность, куб.м
1600
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688953
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 90 Black
Кухонная вытяжка Kuppersberg — это сочетание стиля и впечатляющей мощности. Элегантный черный корпус из металла и стекла подчеркнёт современный интерьер и станет акцентом вашей кухни. Пристенная конструкция обеспечивает удобное размещение, при этом не занимает много пространства. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, что позволяет легко адаптироваться под ваши условия. Благодаря высокой производительности 1600 м? справляется даже с большими объёмами воздуха, быстро устраняя запахи и дым. Жировой фильтр заботится о чистоте, а четыре скорости дают полный контроль над интенсивностью очистки. При уровне шума 62 дБ вытяжка остаётся достаточно тихой. Механическое управление простое и надёжное, а встроенное освещение делает зону готовки ярче и комфортнее. Диаметр воздуховода 120 и 150 мм упрощает установку в разные вентиляционные системы.
Кухонная вытяжка Kuppersberg — это сочетание стиля и впечатляющей мощности. Элегантный черный корпус из металла и стекла подчеркнёт современный интерьер и станет акцентом вашей кухни. Пристенная конструкция обеспечивает удобное размещение, при этом не занимает много пространства. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, что позволяет легко адаптироваться под ваши условия. Благодаря высокой производительности 1600 м? справляется даже с большими объёмами воздуха, быстро устраняя запахи и дым. Жировой фильтр заботится о чистоте, а четыре скорости дают полный контроль над интенсивностью очистки. При уровне шума 62 дБ вытяжка остаётся достаточно тихой. Механическое управление простое и надёжное, а встроенное освещение делает зону готовки ярче и комфортнее. Диаметр воздуховода 120 и 150 мм упрощает установку в разные вентиляционные системы.
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