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Сушилка для рук Fixsen HOTEL черная (FX-31026C) купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук Fixsen HOTEL черная (FX-31026C)

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Сушилка для рук Fixsen HOTEL черная (FX-31026C) - фото 1
Сушилка для рук Fixsen HOTEL черная (FX-31026C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Сушилка для рук Fixsen HOTEL черная (FX-31026C) - фото 1
  • Сушилка для рук Fixsen HOTEL черная (FX-31026C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688743
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Сушилка для рук
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
398х143х235
Размеры в упаковке, см
47х29х19
Вес, кг.
4.5

Описание товара Сушилка для рук Fixsen HOTEL черная (FX-31026C)

Сушилка для рук Fixsen HOTEL черная (FX-31026C)

Отзывы о товаре Сушилка для рук Fixsen HOTEL черная (FX-31026C)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Сушилка для рук
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
398х143х235
Описание
Сушилка для рук Fixsen HOTEL черная (FX-31026C)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Fixsen HOTEL черная (FX-31026C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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