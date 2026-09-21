Смеситель для умывальника Fmark (FS8101C)
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Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
106
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688712
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, запорный клапан, паспорт, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
106
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х6
Вес, кг.
1.05
Описание товара Смеситель для умывальника Fmark (FS8101C)
Fmark FS8101С — это современный однорычажный смеситель с лаконичным дизайном и матовым золотым покрытием. Он идеально подходит для установки на умывальник, обеспечивая удобство в использовании и долговечность.
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, запорный клапан, паспорт, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
106
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Fmark FS8101С — это современный однорычажный смеситель с лаконичным дизайном и матовым золотым покрытием. Он идеально подходит для установки на умывальник, обеспечивая удобство в использовании и долговечность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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