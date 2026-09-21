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Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) купить с доставкой в Москве
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Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500)

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Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 1
Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 2
Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 3
Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 4
Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 5
Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 6
Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 1
  • Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 2
  • Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 3
  • Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 4
  • Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 5
  • Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 6
  • Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688319
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Характеристики

Бренд
Paola
Тип товара
Раковина
Высота, см
10.3
Длина, м
50
Кол-во отверстий для смесителя
1
Конструкция
подвесная
Особенности
устанавливается над стиральной машиной
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
настенная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х66х19
Вес, кг.
17.52

Описание товара Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500)

Накладная раковина PAOLA Siena-60x50 изготовлена из высококачественного экологически чистого сырья, которое соответствует международным нормам и сертификатам качества. Изделие не требует особого ухода, достаточно использовать жидкие неабразивные моющие средства, нанесенные сначала на губку или мягкую ткань. Продукция под торговой маркой Paola производится на заводе Ulgran в Ульяновске. Высота в 10 см позволяет эффективно экономить место в ванной комнате. Овальная форма чаши раковины, и расположенный за ней смеситель, обеспечивает легкий доступ в использовании раковины. С правой стороны смесителя располагается съемная квадратная мыльница. Поверхность раковины за смесителем предоставляет дополнительное место для размещения необходимых аксессуаров. Отверстие под смеситель стандартное, диаметром 35 мм. Установка раковины производится на кронштейны, входящие в комплект поставки. Изделие предназначено для бытового применения, и подлежит установке в санитарных узлах жилых зданий, предприятий, учреждений и сооружений различного назначения, оборудованных водопроводом и канализацией. Рекомендуемая производителем максимальная глубина стиральной машины составляет 430 мм, минимальное расстояние между стиральной машиной и раковиной составляет 10 мм.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина Paola Siena 500 (Paola Siena 500)




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Характеристики
Бренд
Paola
Тип товара
Раковина
Высота, см
10.3
Длина, м
50
Кол-во отверстий для смесителя
1
Конструкция
подвесная
Особенности
устанавливается над стиральной машиной
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
настенная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Развернуть
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Описание
Накладная раковина PAOLA Siena-60x50 изготовлена из высококачественного экологически чистого сырья, которое соответствует международным нормам и сертификатам качества. Изделие не требует особого ухода, достаточно использовать жидкие неабразивные моющие средства, нанесенные сначала на губку или мягкую ткань. Продукция под торговой маркой Paola производится на заводе Ulgran в Ульяновске. Высота в 10 см позволяет эффективно экономить место в ванной комнате. Овальная форма чаши раковины, и расположенный за ней смеситель, обеспечивает легкий доступ в использовании раковины. С правой стороны смесителя располагается съемная квадратная мыльница. Поверхность раковины за смесителем предоставляет дополнительное место для размещения необходимых аксессуаров. Отверстие под смеситель стандартное, диаметром 35 мм. Установка раковины производится на кронштейны, входящие в комплект поставки. Изделие предназначено для бытового применения, и подлежит установке в санитарных узлах жилых зданий, предприятий, учреждений и сооружений различного назначения, оборудованных водопроводом и канализацией. Рекомендуемая производителем максимальная глубина стиральной машины составляет 430 мм, минимальное расстояние между стиральной машиной и раковиной составляет 10 мм.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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