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Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) купить с доставкой в Москве
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Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500)

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Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) - фото 1
Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) - фото 2
Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) - фото 3
Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) - фото 4
Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) - фото 1
  • Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) - фото 2
  • Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) - фото 3
  • Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) - фото 4
  • Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688315
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Характеристики

Бренд
Paola
Тип товара
Раковина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х66х19
Вес, кг.
17.9

Описание товара Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500)

Подвесная раковина Paola Juno 500 на 2 кронштейнах предназначена для установки над стиральной машиной. Компактная, эргономичная, позволяет экономить площадь ванной комнаты. Раковина выполнена из прочного износостойкого литьевого мрамора, сверху покрыта специальным защитным покрытием гелькоутом. Исполнение поверхности Glossy Shine ТМ – изделие обладает глянцевым блеском, очень приятное на ощупь, прочное. Даже при минимальном уходе долго сохраняет безупречный цвет и внешний вид.

Отзывы о товаре Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500)




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Характеристики
Бренд
Paola
Тип товара
Раковина
Страна производитель
Китай
Описание
Подвесная раковина Paola Juno 500 на 2 кронштейнах предназначена для установки над стиральной машиной. Компактная, эргономичная, позволяет экономить площадь ванной комнаты. Раковина выполнена из прочного износостойкого литьевого мрамора, сверху покрыта специальным защитным покрытием гелькоутом. Исполнение поверхности Glossy Shine ТМ – изделие обладает глянцевым блеском, очень приятное на ощупь, прочное. Даже при минимальном уходе долго сохраняет безупречный цвет и внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина Paola Juno 500 (Paola Juno 500) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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