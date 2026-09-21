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Лейка для биде Savol (S-PQ03W) купить с доставкой в Москве
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Лейка для биде Savol (S-PQ03W)

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Лейка для биде Savol (S-PQ03W) - фото 1
Лейка для биде Savol (S-PQ03W) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лейка для биде
Цвет
белый
  • Лейка для биде Savol (S-PQ03W) - фото 1
  • Лейка для биде Savol (S-PQ03W) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687947
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Лейка для биде
Длина, м
1.6
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Ширина, см
0.3
Высота, см
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
150

Описание товара Лейка для биде Savol (S-PQ03W)

Лейка изготовлена из высококачественных материалов, отличается изящностью форм и практична в использовании. Все изделия бренда Savol произведены с превосходным качеством и соответствуют международными стандартами.

Отзывы о товаре Лейка для биде Savol (S-PQ03W)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Лейка для биде
Длина, м
1.6
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Ширина, см
0.3
Высота, см
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Лейка изготовлена из высококачественных материалов, отличается изящностью форм и практична в использовании. Все изделия бренда Savol произведены с превосходным качеством и соответствуют международными стандартами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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