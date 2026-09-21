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Душевая стойка Savol (S-009045B) купить с доставкой в Москве
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Душевая стойка Savol (S-009045B)

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Душевая стойка Savol (S-009045B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая стойка
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687724
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
150 см
Длина, м
3.5
Габариты (ВxГxШ), мм
1540x340x250
Габаритные размеры), см
154x34x25
Страна производства
Китай
Комплектация
верхний душ, душевая лейка, душевая штанга, смеситель, шланг для душа
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х29х9
Вес, кг.
4.82

Описание товара Душевая стойка Savol (S-009045B)

Душевая система Savol S-009045B. Форма верхнего душ: круглая. Диаметр верхнего душа: 228 мм. Вынос верхнего душа: 340 мм. Форма ручного душа: круглая. Диаметр лейки ручного душа: 120 мм. Регулируемый держатель ручного душа. Регулируемая высота стойки.

Отзывы о товаре Душевая стойка Savol (S-009045B)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
150 см
Длина, м
3.5
Габариты (ВxГxШ), мм
1540x340x250
Габаритные размеры), см
154x34x25
Страна производства
Китай
Комплектация
верхний душ, душевая лейка, душевая штанга, смеситель, шланг для душа
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система Savol S-009045B. Форма верхнего душ: круглая. Диаметр верхнего душа: 228 мм. Вынос верхнего душа: 340 мм. Форма ручного душа: круглая. Диаметр лейки ручного душа: 120 мм. Регулируемый держатель ручного душа. Регулируемая высота стойки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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