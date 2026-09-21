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Душевая стойка Fmark (FS8245W) купить с доставкой в Москве
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Душевая стойка Fmark (FS8245W)

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Душевая стойка Fmark (FS8245W) - фото 1
Душевая стойка Fmark (FS8245W) - фото 2
Душевая стойка Fmark (FS8245W) - фото 3
Душевая стойка Fmark (FS8245W) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая стойка
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
  • Душевая стойка Fmark (FS8245W) - фото 1
  • Душевая стойка Fmark (FS8245W) - фото 2
  • Душевая стойка Fmark (FS8245W) - фото 3
  • Душевая стойка Fmark (FS8245W) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687720
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
150 см
Длина, м
7.7
Габариты (ВxГxШ), мм
1565x457x200
Габаритные размеры), см
156.5x45.7x20
Страна производства
Россия
Комплектация
верхний душ, душевая штанга, лейка, смеситель, шланг
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х43х14
Вес, кг.
4.2

Описание товара Душевая стойка Fmark (FS8245W)

Душевая стойка Fmark имеет строгий и лаконичный дизайн, в котором довольно часто оформляют интерьеры ванных комнат в квартирах и домах. Ему соответствует совершенная конструкция прибора и его отменные технико-эксплуатационные качества. Данная модель будет служить много лет без потери первоначальных свойств и эстетичного вида.

Отзывы о товаре Душевая стойка Fmark (FS8245W)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая стойка
Высота душевой штанги
150 см
Длина, м
7.7
Габариты (ВxГxШ), мм
1565x457x200
Габаритные размеры), см
156.5x45.7x20
Страна производства
Россия
Комплектация
верхний душ, душевая штанга, лейка, смеситель, шланг
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая стойка Fmark имеет строгий и лаконичный дизайн, в котором довольно часто оформляют интерьеры ванных комнат в квартирах и домах. Ему соответствует совершенная конструкция прибора и его отменные технико-эксплуатационные качества. Данная модель будет служить много лет без потери первоначальных свойств и эстетичного вида.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая стойка Fmark (FS8245W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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