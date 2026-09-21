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Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553)

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Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 1
Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 2
Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 3
Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 4
Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 5
Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 6
Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 7
Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
240
Длина излива
177
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 1
  • Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 2
  • Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 3
  • Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 4
  • Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 5
  • Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 6
  • Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 7
  • Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687171
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
31.5
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
295x207x48
Габаритные размеры), см
29.5x20.7x4.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
177
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х37х32
Вес, кг.
1.25

Описание товара Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553)

Хотите преобразить вашу ванную комнату и добавить в нее немного стиля и функциональностиx Тогда наш смеситель для умывальника с монолитным изливом и материалом из латуни это то, что вам нужно! Стильный и элегантный дизайн смесителя подчеркнет прекрасный интерьер вашей ванной комнаты, а монолитный излив добавит еще больше комфорта и удобства в использовании. Вы можете легко регулировать температуру и напор воды, чтобы получить идеальный поток для мытья рук и лица. Смеситель изготовлен из высококачественной латуни, что гарантирует долговечность и надежность его использования. Встроенный аэратор обеспечивает более экономичное использование воды, что помогает сократить счета за водоснабжение и сохранить ресурсы планеты. Наш смеситель для умывальника это идеальное сочетание качества, функциональности и стиля, которое превратит вашу ванную комнату в уютное и современное место. Попробуйте его сегодня и наслаждайтесь комфортом и удобством!



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины HAIBA высокий (HB11553)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
31.5
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
295x207x48
Габаритные размеры), см
29.5x20.7x4.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
177
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите преобразить вашу ванную комнату и добавить в нее немного стиля и функциональностиx Тогда наш смеситель для умывальника с монолитным изливом и материалом из латуни это то, что вам нужно! Стильный и элегантный дизайн смесителя подчеркнет прекрасный интерьер вашей ванной комнаты, а монолитный излив добавит еще больше комфорта и удобства в использовании. Вы можете легко регулировать температуру и напор воды, чтобы получить идеальный поток для мытья рук и лица. Смеситель изготовлен из высококачественной латуни, что гарантирует долговечность и надежность его использования. Встроенный аэратор обеспечивает более экономичное использование воды, что помогает сократить счета за водоснабжение и сохранить ресурсы планеты. Наш смеситель для умывальника это идеальное сочетание качества, функциональности и стиля, которое превратит вашу ванную комнату в уютное и современное место. Попробуйте его сегодня и наслаждайтесь комфортом и удобством!


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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