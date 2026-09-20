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Монтируемый в стену смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный купить с доставкой в Москве
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Монтируемый в стену смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный

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Смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный - фото 1
Смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный - фото 2
Смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный - фото 1
  • Смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный - фото 2
  • Смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб. 
Начислим 618 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574448
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монтируемый в стену смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный
10 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
14.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х11
Вес, г.
875

Описание товара Монтируемый в стену смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный

Специально разработанный картридж Light Flow 25 мм обеспечивает плавное движение ручки и точную регулировку температуры воды без резких изменений. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений. Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настенный,



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
14.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Специально разработанный картридж Light Flow 25 мм обеспечивает плавное движение ручки и точную регулировку температуры воды без резких изменений. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений. Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настенный,


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтируемый в стену смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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